Vasárnap a záróhelyszínére, a kisnánai várba érkezett a Telekomosok Fesztiválja eseménysorozata, amely idén június 15. és augusztus 25. között, országszerte 7 helyszínen várta a résztvevőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavalyi siker után ezen a nyáron ismét megrendezett ingyenes élménysorozat célja az volt, hogy sokrétű kulturális programot és kikapcsolódási lehetőséget biztosítson azok számára is, akik a világszerte tapasztalható megélhetési nehézségek miatt idén nem, vagy csak kevesebbet tudnak költeni a nyári élményekre. A fesztiválsorozat júniusi indulása előtt Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy idén is folytatták az optikai hálózatuk fejlesztését, hogy egyre több települést kapcsolhassanak be az ország vérkeringésébe.

Telekomosok fesztiváloztak a kisnánai várban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A korszerű internethez való hozzáférés ugyanis lehetőségeket teremt a fejlődésre, az előrelépésre, a jobbításra. Ennek bizonyítéka a Telekomosok Fesztiválja is, amelyet ezúttal olyan különleges vidéki helyszínekre viszünk el, ahol a közelmúltban jelentős optikai fejlesztés történt. Így az ügyfeleinknek szó szerint csak egy lépést kell tenniük, hogy éljenek a lehetőséggel, és egy eseménytelennek tűnő nyarat színessé és örök emlékké tuningoljanak velünk – fogalmazott Szabó Béla június elején.