A Gyöngyösön szerkesztett hetilap kiadóhivatala a Jókai Mór utzában működött

Fotó: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. ÁPRILIS 26.

Veszedelmes csalók.

Pély községben egy furfangos szédelgő a hiszékeny emberektől nagyobb pénzösszeget csalt ki azzal, hogy majd háromannyi bankót ad érte, s azután a pénzzel együtt odább állt. Most Hevesről jelentik, hogy egész környéken történtek hasonló csalások, egy csalóbanda szövetkezett a szegény nép kifosztására. Ennek a bandának az ügynökei leginkább kisebb falvakban vetették ki hálójukat a jóhiszemü, tudatlan parasztgazdákra. Igy a Nyiri János nevü, jászkiséri illetőségű ember Pély községben több parasztgazdával elhitette, hogy Ő Felsége megengedte a pénzügyminiszternek, hogy a napi kiszabott mennyiség után a bankóprésben maradt formával nyomjanak annyi új bankót, amennyit csak lehet, s azt osztassa ki a nép között harmadannyi ócska bankóért. A kiosztást egy királyi irodában végzik Budapesten. Nyiri megadta czimet, s sokan fel is utaztak oda. Az iroda fényesen volt berendezve, bent egy aranygaléros úr vette át az emberektől a pénzt, nyugtát adott róla, mely egyuttal utalványul is szolgált a háromszorannyi pénzre, amit otthon a postán vehetnek át. Vagány János pélyi lakostól 300, B. Vona Jánostól 800 koronát vettek át. Egy harmadik 50 métermázsa buzáját adta el s az árát átszolgáltatta a csalóknak. Mikor nem győzték várni az igért összeget, felmentek Budapestre, de az irodának már hült helyét találták. Az embereket ugy csalták lépre, hogy minden faluban csakugyan adtak az elsőnek annyit, ezért bizott aztán a többi. Nyirit a csendőrök a hevesi vásárban letartóztatták, ám a biróságnál mindent tagad, de sok tanú vallott már eddig is ellene.