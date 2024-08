A teremtő arcai címmel nyílt meg augusztus 16-án, szombaton a művészházaspár, dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andreja Jovic grafikusművész, illusztrátor közös kiállítása a St. Andrea Galériában. A St. Andrea szőlőbirtok története átitatódott a hittel, így, ehhez kapcsolja a két művész a kiállítás témáját. A teremtő arcai tárlaton, saját szemszögükből mutatják be az isten és a vallás fogalmának nagy variációját. A linómetszettől kezdve a grafikáig szinte minden technikával dolgoztak, így olajjal és akrillal is, de varrtak vászonra, alkottak tűzzománc technikával és még kerámiáztak is. Podcast adásunkban megtudhatják, hogy hogyan látják a vallás világát a művészek és hogy milyen technikákkal alkották meg a kiállított műveket.