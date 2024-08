A sportok királynője a képzésben is meghatározó volt. A mi időnkben Petrovai József, dr. Gallovits László, Galambos Sándor és – ha jól emlékszem – dr. Péntek Lászlóné voltak azok a tanáraink, akik az atlétika oktatásának titkait igyekeztek a fejünkbe verni. Közülük az egykori általános iskolai testnevelőm, Péntekné és Galambos tanár úr lehet még itt közöttünk. Utóbbinak a leghíresebb tanítványa a magasugró Gibicsár István volt. De a versenysportban is ígéretes atlétái között jegyezhettük a nagyreményű gerelyhajító Bártfai Istvánt is, aki inkább a sportban volt jó mint az elméleti tudás elsajátításában. Legendaként terjedt róla egy történet: amikor egyszer, kézilabda órán az a rész következett, hogy meccsezhetett egymás ellen a két csapatra osztott évfolyam, Csillag Béla bácsi – így hívtuk a tanszék vezetőjét – a kezdést eldöntő pénzérmefeldobás előtt megkérdezte Pistát, hogy fej, vagy írás. "Mindegy" érkezett a válasz.

Utaltam rá, hogy a fő hangsúly a hetvenes években még a tanárképzésen és nem a versenysporton volt a tesi szakon. A legtöbb évfolyamtárs tanárként is kezdte meg a munkáját. Többen persze továbbképezték magukat és az oktatás mellett az edzői pályán is jeleskedtek. Főként a kézilabdának adott ismert edzőket az évfolyamunk a már említett Herczeg Béla és Holló László személyében. Előbbi Egerben, Holló Laci pedig Heves városában tette le több évtizedes névjegyét. Saját sportágamban, az atlétikában az 1979-ben végzett évfolyam Bártfai Pisti mellett még Teith István súlylökőt, Potsay Csaba közép- és Tóth Sándor hosszútávfutót, tudhatta magának. Teith "Piciről" azt lehetett tudni, hogy testsúlya miatt egy másik sportágban, a tornában rendszeresen veszélyeztette a tornaszereket. A nyújtóvas például rendesen meghajlott alatta. Potsay Csaba pedig mellettem az évfolyam másik úszni alig tudó atlétája volt. Előfordult, hogy véletlenül ütköztünk a medencében, kaptuk el rögtön ugyanazt a kifeszített kötelet. Csaba egy ideig a négyesben tanított. Emlékeznek? Akkoriban a Gagarin nevet viselte a gyakorló suli. Később taxizott, vállalkozó lett, nem mellesleg pedig doktori címet szerzett és egy ideig Hoffman Rózsa miniszter tanácsadó testületének a tagja is volt.