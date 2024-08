Elmondása szerint már kiskorában tudta, hogy egyszer majd népzenét szeretne tanítani zeneiskolában, leginkább a gödöllőiben és ez meg is valósult. Ennek az álomnak eleget téve ének-zene, népzene - népi kultúra tanárként végzett, így most azt taníthatja, amit igazán szeret. Mivel édesanyja is az egri egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerzett tudományos fokozatot, így nem volt kérdés számára, hogy hova adja be a jelentkezését 2022-ben. Nappali, ösztöndíjas hallgatóként jelenleg a második évét zárja, így a tanulmányai felénél tart. A doktori képzések után főállásban, az egyetemen szeretne tanítani és már jelenleg is a Milton Friedman Egyetem óraadó tanáraként is dolgozik.

