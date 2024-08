Mint mondta, a rotundatípus eredete egészen Nagy Konstantin koráig nyúlik vissza. Időben nagyon közel áll hozzá az 1030 körül felépült nimwegeni Szent Márton kápolna.

– A templom szerkezete is sok izgalmas kérdést vet fel, hiszen a későbbi átépítések során csak töredékek maradtak meg belőle. Az alaprajz így is elég megbízhatóan rekonstruálható. A keleti oldalon fennmaradt az apszis, és a mellékhajó északi válla is a gótikus falba foglalva. A nyugati falak jobban megmaradtak, és érdekes módon a westwerkhez csatlakozva két féloszlop alapozás is fennmaradt. Illetve a déli oldalon egy annak megfelelő oszlopalapozás is. Ez az egyhajós, westwerkkel ellátott templomtípus az államalapítás korában igencsak elterjedt volt Magyarországon. A legjobban ismert a kalocsai székesegyház korai alaprajza, legmonumentálisabb a székesfehérvári bazilika X. század végén kialakult formája. Az abasárihoz legközelebb a zalavári templom áll. Ezt a XI. században átépítettek, ekkor jött létre egy egyhajós, westwerkkel ellátott templomforma, ami mind léptékében, formájában nagyon közel áll az abasárihoz. Lényegében azt mondhatjuk, hogy a XI. század közepén Aba Sámuel által kialakított központ egy a korszak európai főbb építészeti tendenciáiba nagyon frissen beilleszkedő palotaépületből és egy monostorépületből állt – összegezte Buzás Gergely.