Megkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak és még vármegyénk egyetemein is továbbtanulhat, aki az általános felvételi lejárásban nem jutott be egyik kiszemelt szakjára sem, vagy most dönt úgy, szeretne szeptembertől felsőoktatásban tanulni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen állami ösztöndíjas képzésre 222 hallgatót vehetnek még föl, 25-öt agrár szakokra, 60-at informatikai képzésre, 120-at pedagógus szakra, 25-25-öt pedig sport, vagy természettudományos képzésre. A pótfelvételi eljárásban meghirdetett állami ösztöndíjas agrár képzések: szőlész-borász mérnöki alapszak és felsőoktatási szakképzés, gyógy- és fűszernövények. A pedagógusképzés alapszakjai: csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító, de vannak osztatlan és rövidciklusú (2-3-4 féléves) tanárképzések és a kántor alapszak. Emellett az informatika képzési terület szakja közül a gazdaságinformatikus, programtervező informatikus (alapképzés és felsőoktatási szakképzés) szakot hirdették meg. A természettudományok alapszakjai közül a biológia, földrajz, kémia, környezettan, matematika, a sporttudományi képzések közül az edző, rekreáció és életmód, sportszervezés alapszakok elérhetők állami ösztöndíjjal. Az államiak mellett önköltséges képzések is választhatók az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amelyen a különböző tagozatokon, képzési formákban, finanszírozásban 447 szak, szakpár elérhető még.

Ponthatár-váró parti az egri Eszterházy téren

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az EKKE Bölcsészettudományi és Művészeti Karán, 13 önköltséges alapszak, 67 államilag támogatható és 65 önköltséges osztatlan szak és szakpár, 19 állami és 8 önköltséges mesterképzés érhető még el. A Természettudományi Karon 13-13 állami és önköltséges alapszakot, 36-36 állami és önköltséges osztatlan képzést, 2-2 ösztöndíjas és költségtérítéses felsőoktatási szakképzés, 18 állami, illetve 2 önköltséges mesterszak érhető el. A Pedagógiai Karon 14 állami és 18 önköltséges alapszak, egy állami és két önköltséges mesterképzést hirdetett meg az egyetem. Bő kínálat van az Informatikai Karon is, hiszen állami finanszírozással hét alap-, 34 osztatlan, négy felsőoktatási szakképzés és kilenc mesterképzés érhető el, míg önköltséges formában tíz alapszak, 34 osztatlan képzés, öt felsőoktatási szakképzés és három mesterszak választható. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon alapszak csak önköltséges formában tanulható, 13-at hirdettek meg, osztatlan képzések közül két-két állami és önköltséges, felsőoktatási szakképzésből 12 önköltséges, valamint mesterképzésben öt állami ösztöndíjas és négy költségtérítéses formában érhető el.