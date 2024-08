HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. AUGUSZTUS 16.

A gyöngyösi uszoda.

Végre kilátásunk van, hogy Gyöngyösnek is lesz olyan uszoda fürdője, amely minden kivánalomnak meg fog felelni. Erre nézve garanczia nekünk az, hogy az uszoda fürdő Hermann Zsigmond tulajdonába ment át. Az uj fürdőtulajdonos már most is mindent elkövet, hogy a fürdőt minden tekintetben a kor követelményeinek megfelelően rendezze be. – A víz tisztaság és egészséges volta az első kelléke minden fürdőnek. Ezt tudva az uj tulajdonos költséges szürőket alkalmazott amely folytán a víz teljesen tiszta és a hygieniai követelményeknek megfelelő. Már ez idény alatt is tényleges változáson ment át az uszoda fürdő, melynek teljes tökéletesitésén Hermann Zsigmond fáradhatatlanul dolgozik. Hogy ez a fürdő milyen jó hatással van az egészségre, azt részleteznünk bár teljesen fölösleges, mégis ide igtatjuk a helybeli orvosok véleményét, amely igy hangzik: „Alulirottak a gyöngyösi uszoda használatát idegbajokban, vérkeringési zavarokban, sulyos betegségek folytán beállott gyengeségben szenvedőknek mint üdvös hatásu hideg gyógyfürdőt, nemkülönben felnőttek és gyermekek edzésére ajánljuk. – Gyöngyös­ 1903. augusztus 11-én Dr. Schönfeld Lipót, Dr. Keller Dávid, Dr. Schönfeld Mór, Dr. Molnár Soma, Dr. Bokross Sándor, Dr. Konrád Sándor, Dr. Weis Miksa, Dr. Hirschl Hermann, Dr. Weisz Ármin.

HEVESMEGYEI TANÜGY. A KIR. TANFELÜGYELŐSÉG S A HEVESMEGYEI ÁLT. TANITÓ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. 1903. MÁJUS 15.

Ovodai alapok.

Tudvalevő, hogy Hevesmegye ama ritka törvényhatóságok közé tartozik, ahol a kisdedóvásról szóló 1893. évi XV. t. cz. már évek óta végre van hajtva, mert minden községben, a mely erre kötelezhető, megvannak a megfelelő óvóintézetek. A közigazgatási bizottság azonban arról is gondoskodik, hogy minden óvóintézet költségvetése és számadása beterjesztessék és felülvizsgáltassék, annak alapján a 3%-ig terjedő ovodai pótadó kivettessék, az abból befolyó jövedelmek pedig kizárólag e czélra használtassanak fel, az évi jövedelem fölöslege pedig ovodai alapokként gyümölcsözőleg elhelyeztessék a czélból, hogy igy ovodai alapok teremtessenek, a melyekből idővel ujabb ovóintézetek legyenek állithatók. Már is szép eredményekről számolt be a kir. tanfelügyelő a közigazg. bizottság e havi ülésén az igy létesült ovodai alapokról, mert egész sok községben áll már rendelkezésre és kamatozik az igy gyüjtött ovodai alap.