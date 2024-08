Szombaton a tortakészítés rejtelmeivel ismerkedtek a vámosgyörki lányok és asszonyok a helyi közösségi házban, számolt be portálunknak Balogné Ványi Diána, a művelődési intézmény vezetője.

A csokicsorgatás művészetét mutatja be Bakos Borza Anita

Fotó: Vámosgyörki Közösségi Ház/Facebook

– A jól kiválasztott recept bizony nem elég a sütemények készítéséhez. Legtöbbször felületesek a leírások, és alapvető lépéseket nem tartalmaznak. De ha van olyan személy, aki évek alatt kísérletezte ki, hogyan működik egy-egy alapanyag, és szívesen átadja tudását, az már fél siker. Bakos Borza Anita pontosan ilyen ember, aki nem csak kísérletezik a hozzávalókkal, hanem szívvel-lélekkel süt. Akik ma eljöttek tortasütő programunkra, minden kérdésükre választ kaptak. Megtanultunk piskótát sütni, ami lássuk be, nem mindig sikerül úgy, ahogyan azt az ember lánya szeretné. Különböző krémek elkészítéséhez kaptunk ötleteket, recepteket, díszítés technikákhoz kaptunk tanácsokat. Anita egy előre elkészített tortával is meglepett bennünket, amit ott a helyszínen elfogyasztottunk. Nagyon szépen köszönjük Anitának és a tortasütés iránt érdeklődőknek a mai délelőttöt. A programon való részvétel ingyenes volt. A résztvevők felvetették, hogy máskor is jó lenne összejönni, recepteket kipróbálni. Örülünk a kezdeményezésnek, ősszel visszatérünk rá – részletezte Balogné Ványi Diána.