Tart a „hosszú hétvége”, ami talán meghozza az őrült kánikulai időszak végét is. Nem annyira jó ilyenkor elmélkedni, s főként nem lehet üdítő mások okoskodását – például az újságíróét – olvasgatni. Ennek a felismerésnek a tudatában én mégis megteszem, hogy kifejtem a véleményem a hosszú hétvégésre nyújtott ünnepekről. Ehhez a bölcselkedéshez előbb veszek egy kis múltidéző kanyart. Ifjúkorunkban nekünk a hatnapos iskolai és munkarend jutott: szombaton is volt tanítás, gyári, irodai műszak. A péntek esti bulikon hajnalig vidámkodó fiatalok elszörnyedhetnek ennek a múltnak a gondolatán, különösen, ha hozzáteszem, hogy annak idején bulik se nagyon voltak. Így egy-egy ünnep, ami megszakította ezt a monoton hatnaposságot, bizony valóban ünnep volt. Az persze más kérdés, hogy ki tudta szívből ünnepelni például a 133 napos Tanácsköztársaság kikiáltásának március 21-i dátumát.

A munkahét ötnapossá tétele hozta el a fordulatot, s ennek „farvizén” evezett be a hosszú hétvégék gyakorlata mindennapi életünkbe. Összességében jó dolog ez, hiszen alkalmat teremt pihenésre az országban, vagy csak a vármegyében szétszóródott családok, rokonság találkozására. Ugyanakkor megítélésem szerint tesz egy rosszat is velünk egy bedolgozott szombattal történő „hosszúzás”: kicsit elveszi lelkünkből magának az ünnepnek a fényét, lényegét. Jelesül, ha ma – hétfő lévén – dolgoznunk kellene, augusztus 20., államalapító szent királyunk és egyúttal a nemzet ünnepe sokkal szebben, más fényben ragyoghatna.



(Főoldali képünk illusztráció: Shutterstock.)