Maklár és Nagytálya önkormányzata alkotott egy-egy csapatot, de ott volt az andornaktályai nyugdíjasklub, a helyi nyugdíjasklub közösen az egyházközséggel, a földművesek csapata, a faluszépítők illetve a Melódia Kamarakórus a helyi vadásztársaság és a Szivárvány Óvoda is készült étellel. Készült vadpörkölt, marhapörkölt, töltött káposzta, babgulyás, palócgulyás, csülök- és pacalpörkölt, húsoskáposzta is.

Több csapat versenyzett, kié lesz a legjobb gulyás

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A gulyásételek körét, hagyományos magyar ízeket kérünk minden évben a résztvevőktől. Kifejezetten kerüljük az újításokat – mondta Orosz József polgármester.

Bemutatót tartott a Hevesi Mazsorett Együttes, kisebb lángokat oltottak a Tiszanánai Tűzmanók, de volt sörivó verseny, néptánc bemutató és zenés műsorok is. A fesztivál gyakorlatilag Nagytálya falunapja is, összegyűlnek a helyiek, illetve a maklári és andornaktályai ismerősök ilyenkor.

– Nem vagyunk nagy település, bár jó néhány család választotta új otthonául a falut az elmúlt években. Mi itt köszönünk egymásnak, ha találkozunk, jól ismerjük egymást. Ha baj van számíthatunk egymásra, ha valaki rosszul érzi magát akkor segítünk rajta. Úgy látom, hogy a kistelepülések is városiasodnak az elmúlt időszakban, ez pedig nem feltétlenül jó. Éppen ezért is fontosak az ilyen összejövetelek, ahol beszélgethetünk, találkozhatunk, megismerkedhetünk egymással. Ez manapság nagy érték, hiszen az emberi kapcsolatok ápolása nem feltétlenül jó irányba halad ebben a modern világban. Éppen ezért is igyekszünk minden évben, hogy a gulyásfesztiválra aki csak tud a 3 faluból, az eljöjjön és jól is érezze magát – mondta a polgármester portálunknak.