– A célunk az volt, hogy ezeken a játszótereken minden gyermek találhasson magának játszótársat. Ha már kiskorukban sok időt töltenek együtt a gyermekek, az segít mindannyiuknak egyszerűbben beilleszkedni a társadalomba, így a fogyatékossággal élő gyermekeknek is. A fejlődést támogató szemléletmód a megértés, az érzelmi kapcsolódás, és a cselekvés. A gyermekek ezt már egészen kis korban megtanulhatják – emelte ki Rosner Imre.

A játszótér játékai úgy lettek kialakítva, hogy ép és fogyatékkal élők egyaránt használhassák

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A befogadó játszóteret a rehabilitációs szakmérnök, Fördős-Hódy Erzsébet mutatta be. Elmondta, hogy a befogadó játszótér más, mint az akadálymentes játszóterek, hiszen ezen úgy vannak kialakítva a játékok, hogy mindenki tudja őket használni, így ép és fogyatékkal élő gyermekek egymással is tudnak játszani.

Elmondta, hogy a homokozót például különböző magasságú, virág alakú szélekkel alakították ki, hogy mindenki hozzáférhessen. Az egész játszótér tágas, széles utakat terveztek, hogy mindenki el tudjon férni, a búrotokat is úgy alakították ki, hogy a padokhoz és székekhez kerekesszékkel is könnyen oda lehessen férni. Vannak zártabb pihenőhelyek, mint a farmház, ahol nyugodtabb környezetben is lehetnek a gyermekek, ez megfelelő lehetőség lehet például autista gyermekeknek. Ezenkívül pedig az összes ügyességi játékot alacsonya, karnyújtásnyi távolságra helyezték el, hogy mindenki elérje őket, van egy nagyméretű kör alakú beleülős hinta, illetve egy szélesített, kapaszkodókkal ellátott libikóka is, amit mozgássérültek is tudnak használni.