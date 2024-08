Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke elmondta, a Vino eddig is az egyesület legfontosabb eseménye volt, de most egy erősebb, még nagyobb, színvonalasabb rendezvényt hoznak létre, ezt jelzi a latin magnum, azaz nagy kifejezés is a rendezvény nevében.

– Hosszabb rendezvényt tartunk idén, erős szakmai programokkal, minikonferenciával. Mindezzel a borturizmus erősítését szeretnénk megvalósítani, mert a borvidéken nem elég hangsúlyos. A villányi borvidékről hívtunk borászokat és az ottani borút egyesület tagjait, hiszen ott erős a borturizmus, jó példákkal tudnak szolgálni – ismertette. Azt is elmondta, hogy a Vino kóstolót a jövőben is szeretnék a mostanihoz hasonló volumentű rendezvényként megtartani.

Berényi Tamás elmondta, hogy új dekorációs elemek, többnyelvű kommunikáció és egyéb újítások is várják majd a 6 nap alatt.

– Lesz fotófal, 4 méteres totemoszlop, és 3 méteres borospalack is, illetve padlómatricák, füzérek. Az a cél, hogy a különleges dekorációval felöltöztessük a Dobó teret. Igyekszünk megszólítani a külföldi turistákat is, angolul és lengyelül is több felületen kommunikálunk. Szintén újdonság idén, hogy az eldobható műanyagpoharak helyett gyakorlatilag borospohár kölcsönzésre adunk lehetőséget. A borvidék pohara 1800 forintba kerül majd, és vissza lehet váltani, 1300 forintért a használatot követően – mondta a lebonyolításról.