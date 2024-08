Egy nagyon jó ember ment el, nem is tudok mit mondani. De az biztos, hogy ebben a balesetben két család is tönkrement: Robié, és azé, aki az autót vezette – mondta a férfi gyászoló ismerőse. Lapunk úgy tudja, hogy a munkahelyén vezető beosztásban dolgozott és mindegyik volt beosztottja szerint jól vezette őket, jó ember és remek főnök volt, így most munkatársai is lesújtva gyászolják a férfit. Egyelőre azonban nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, a rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.