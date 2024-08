Nem klasszikusan csónakkal megközelíthető úti cél a Tiszavirág Ártéri Sétaút végén található Göbe, de mindenképp érdemes felkeresni. Ez egy tó a Tisza-tóban, ahol nem lehet robbanómotoros csónakkal közlekedni, csak evezőssel. A tanösvény végén, a Göbe partján evezős ladikokat helyeztek ki. A víz közepére beevezve pont úgy érezhetjük magunkat, mint egykor a környéken élő halászok, még a látvány is szinte ugyanaz.

S végül van egy gémeskút is a tó közepén. Igazán érdekes látvány egy csónaktúra során, ha a vízen egy gémeskúttal találjuk szemben magunkat. Egy vicces kedvű túravezető biztosan megjegyezné, hogy innen szoktak vizet merni az otthoni viráglocsolásra, de ezt ne higgyük el! A kút a Tiszavalki-medencében, a Dühös-laposon látható. Ez a terület valamikor legelő volt és 50 éve – mióta vízzel árasztották el a területet – itt áll. A kút kávája is megvan, amit a téli csökkentett vízszintkor látni is lehet, részletezték az I Love Tisza-tó ajánlójában.