Mi hoz enyhülést darázscsípés esetén?

Amennyiben nem vagyunk allergiások a darázscsípésre, mindig a csípés hűtése legyen az első teendőnk, hiszen a hidegnek köszönhetően azonnal enyhülni fog a fájdalom és a viszketés. Szintén sokat segíthet, ha az érintett területre egy fél hagymát teszünk. Annak ugyanis gyulladáscsökkentő hatása van, továbbá hűsíti is a csípés helyét. Az ecetes hideg borogatás is hűsítőleg hat, mindemellett még a méreganyagot is semlegesíti.

A gyógyszertárban számos olyan készítmény közül válogathatunk, melyek hatékonyak rovarcsípések esetén, ugyanis hűsítően hatnak, továbbá még a duzzanatot is lejjebb viszik. Legrosszabb esetben, ha semmi nincs nálunk, akkor tegyünk némi nyálat a csípésre – ha van rá mód, akkor egy kevés cukrot is szórjunk rá –, ezáltal szintén enyhíteni tudunk a fájdalmon és a duzzanaton. A méreganyag kiszívását mindenféleképp kerüljük, ellenkező esetben a méreg bejuthat a szervezetünkbe. A patikákban kaphatók olyan termékek, melyek hővel képesek semlegesíteni a mérget, enyhíteni a fájdalmat és csökkenteni a duzzanatot. Ezek a thermostiftek egy fizikai eljárás következtében pozitívan befolyásolják az immunreakciókat, aminek köszönhetően csillapítani tudják a gyulladásos reakciókat.

Allergiás reakció esetén azonnal hívjunk orvost!

Abban az esetben, ha allergiás reakció lép fel, minél előbb keressünk fel egy orvost! A légszomj, a szédülés, a hányás és az ájulás mind allergiás reakcióra utalhatnak, ami kezelés hiányában akár halálos kimenetelű is lehet. Amennyiben a szánkat vagy a torkunkat csípte meg a darázs, akkor végképp fontos, hogy mielőbb cselekedjünk, hiszen ilyen esetben annyira feldagadhatnak a légutak, hogy már nem kapunk levegőt. Azoknál a személyeknél, akik pontosan tudják, hogy allergiások a darázscsípésre, mindig legyen egy olyan injekciós eszköz, amit akár saját maguknak is be tudnak adni. A legjobb választásnak az önadagolós adrenalin injektáló tollak bizonyulnak, melyeket akár ruházaton keresztül is lehet alkalmazni.