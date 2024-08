– Van már programod a hétre? – teszi fel a kérdést a közösségi oldalán a Gyöngyösi Állatkert. – D'Artagnan és a három muskétás? Mi nem hagynánk ki! Nagyon sok mókás dolog jut eszünkbe, ahogy a néhány héttel ezelőtt szurikátáinknál (Suricata suricatta) született kölykök mindennapjait és fejlődésüket követjük nyomon. Valljuk be, méltán tartoznak legnépszerűbb lakóink közé! A kicsik most már egyre merészebbek, sokat tartózkodnak a felszínen, így ti is megfigyelhetitek regényekbe illő kalandjaikat, miként fedezik fel maguknak a külvilágot! – ajánlja a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.

Az állatpark közlése szerint a szurikáták látványetetése megtekinthető minden szerdán, pénteken és vasárnap 11 órakor. Várnak mindenkit sok szeretettel, teszik hozzá.