A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) felterjesztését követően a Szentszék Törő Andrást, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papját nevezte ki a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorává - közölte az MKPK szerdán az MTI-vel. Megbízatása a most kezdődő hatéves ciklusra szól.

A közleményben olvasható életrajza szerint Törő András Debrecenben született, 2013. június 25-én Nyíregyházán szentelték pappá. Tanulmányait Vácott, Egerben, illetve a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában végezte, ahol 2015-ben spiritualitásból szaklicenciátust szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorált 2020-ban.

Törő András a római Szent István Alapítvány elnöki tisztségét, valamint az olaszországi magyar lelkészi feladatokat is ellátja - tették hozzá.