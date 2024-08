A felhős időjárás nem ijesztette el sem a fellépőket, sem a közönséget, az Egy Ütős Nap hatalmas sikerrel zárult idén is. Ötödik alkalommal rendezték meg Eger belvárosában, a Dobó téren a legnagyobb zenés flashmobot, A rendezvényt vezető fő dobossal, Pusztai Csabával együtt összesen 37 ütős zenélt együtt péntek este. Gulyás László, a rendezvény főszervezője elmondta portálunknak, hogy ez nem csak egy zenés rendezvény, hanem egy olyan közösségi program, amivel közelebb kerülnek az emberek a zenéhez és egymáshoz is.

Egy ütős napon ellepték a dobosok a Dobó teret

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Eddig 22 volt a csúcs létszám, ezért idén nagyon nagy dolog az mindannyiunk számára, hogy ilyen sokan vagyunk, hiszen most ténylegesen megtöltjük a Dobó teret. Igyekeztünk olyan zenéket hozni, melyek a nagyközönség által is ismertek és kedveltek, hogy mindenki hallhasson egy-két dalt a kedvencei közül – mesélte a főszervező.

Hozzátette, Európa-szerte több ehhez hasonló dobos, zenés flashmobot szoktak rendezni, azonban Magyarországon ez nem elterjedt. Ezért ez az nagyszabású esemény egyedülálló nem csak Egerben, de hazánkban is.

Remek hangulatot teremtettek a dobosok

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Valóban megtelt a Dobó tér, hiszen hatalmas tömeget vonzott a dobos rendezvény, tömött sorokban, lépcsőkön állva és padokon, fák alatt ülve énekeltek és táncoltak a zene rajongók.

Gulyás László elmondta, hogy főként rock zenéket választottak, melyekről előzetesen kikérték a résztvevő dobosok véleményét. A lejátszási listát a legtöbb szavazatot kapott dalokból állították össze, így 6+1 ráadás számot hallhatott a közönség. Többek között dobolták a Steppenwolf zenekartól a Born to be wild című számot, a Red Hot Chili Peppers-től a Snow-t, de műsoron volt a Republic Ha itt lennél velem című száma is, ráadásként pedig az AC/DC-től a Thunderstruck-ra tombolhatott egyet a tömeg.