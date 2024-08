Az ad hoc pénzosztogatást, a színjátékokkal teli közbeszerzéseket, sport- és álcivilegyesületek, piócaként élősködő kulturális kisvállalkozások tőkésítését be kell fejezni. Az idei szolidaritási adó több volt, mint egymilliárd forint. A közösségi közlekedés finanszírozása másfél milliárd forint. Most júliusban olyan közétkeztetési szerződést kötött az önkormányzat, amely 2027-ig minden évben szintén másfél milliárd forint, inflációkövetéssel. Sorolhatnék még kisebb-nagyobb összegeket, amelyek várhatóan szintén emelkedni fognak, de ez így önmagában közel 5 milliárd forint. 2023 végéig a város teljesült adóbevétele 7,6 milliárd forint. Ebből az idegenforgalmi adó alig közelíti meg a 300 millió forintot, amelyet nagyjából el is költ a városvezetés a dínomdánom rendezvényekre. Eger tehát nem a turizmusból él, sok egri viszont igen, akik adóznak is, közben szívnak az emelkedett közműdíjakkal, és egyre több az olyan turista, amely nem igazán az egri kirándulására költi el a megtakarított pénzét. Az adóbevételek 80 százaléka amúgy a feldolgozóiparból származik, mely iparokat ugyanúgy érhetnek változások. Röviden tehát, a helyzet nem a legjobb.