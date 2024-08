Élmény 1 órája

Az éjszaka titkai tárultak fel a Hatvani Vadasparkban

A Hatvani Vadaspark ismét megrendezte népszerű eseményét. A látogatók a szokásos zárás időpontja után is megfigyelhették az állatok éjszakára készülődését. Sok állat ekkor éled fel, a nappali órákban nem, vagy alig látni őket. Az Éjszaka a Vadasparkban most is sok érdeklődőt vonzott.

Emlékzetes élményt tartogatott a látogatók számára a Hatvani Vadaspark, tették közzé az esemény Facebook-oldalán. Az Éjszaka a Vadasparkban most is rengeteg érdeklődőt vonzott, sok kisgyermekes család is ellátogatott az eseményre. Sok érdeklődőt vonzott az Éjszaka a Vadasparkban

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap A látogatók a szokásos jegyekkel léphettek be a vadaspark területére, de egész este 10 óráig megfigyelhették az állatokat. Bográcsolási és nyársalási lehetőség is volt, az eszközöket az intézmény biztosította előzetes regisztráció után. Sötétedés után különleges fáklyákkal lehetett világítani az utat.

Éjszaka a Hatvani Vadasparkban Fotók: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

