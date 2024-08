Csütörtökön megkezdődött a nevezési időszak az idei Őszi Mátra Teljesítménytúrára, adta hírül a szervező Hanák Kolos Turistaegyesület. Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke elmondta, hogy az idén október 5-én sorra kerülő eseményre október 4-ig lehet benevezni. A megmérettetésre a jelentkezés szeptember 28-ig kedvezményes, tette hozzá. Molnár Tamás arról beszélt portálunknak, hogy az Őszi Mátra Teljesítménytúra célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általuk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra túrák nem érintenek. Cél továbbá sporttúrázási lehetőséget biztosítani túrázóknak, baráti csapatoknak és családoknak. Mindezt ősszel, amikor a természet egy újabb szép arcát mutatja, fűzte hozzá a turistaegyesület elnöke.

– A túra lebonyolítása újszerű, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható, és akár kombinálható is, valamint a bejárási irány is megválasztható. Az útvonalak kizárólag jelzett erdei utakon vezetnek. A három alaptúra fokozódó nehézségű a táv, a szintemelkedés és a szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indul, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése a maga 750-830 méteres tengerszint feletti magasságával. Így a körutak első fele döntően lefelé halad, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kell menni. Ezt egyébként az ajánlott időbeosztás is figyelembe veszi. A túra hosszát a nevezéskor kell megválasztani, a kiválasztott táv, illetve távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehet eldönteni – részletezte Molnár Tamás.

Mint megtudtuk, 7 különböző hosszúságú táv közül választhatnak az indulók, 10 és 45 kilométer között, távonként öt kilométeres hossznövekedéssel – a 40 kilométeres szakasz kivételével.

– Az útvonal érinti a Mátrai Tájvédelmi Körzetet, és egyes szakaszai Natura 2000 területeken is áthaladnak. Minden résztvevőnek kötelessége óvni a természetet, elkerülni annak zavarását, és szükség esetén ezekre sporttársait is figyelmeztetni. A túra egésze alatt tilos a növények leszedése, az állatok bárminemű zavarása. A tájegység természeti értékeiről a Mátrai Tájvédelmi Körzet internetes oldalon lehet tájékozódni. Minden ellenőrző állomáson szemeteszsák lesz. A hulladékot szigorúan csak ezekben, vagy a célban lévő szemétgyűjtőkben lehet elhelyezni. Fontos tudni még, hogy az Őszi Mátra rendezvényt tilos kerékpárral teljesíteni, de a kutyával való túrázást sem javasoljuk. Orvosi igazolás nem szükséges a részvételhez, ám mindenki a saját felelősségére indul az eseményen – összegezte Molnár Tamás.

Nevezni kizárólag a oszimtr.hu oldalon van lehetőség.