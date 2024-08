– A Bibó István utcában már megkezdődtek a földmunkák. Ha minden zavartalanul halad, akkor még az év vége előtt meg is nyithat az új, hatvani McDonald’s étterem. A „Jövő Élménye” koncepciónak megfelelően épített egységnél is kiemelt szerepet kap az innováció és a digitális fejlesztés, a fenntarthatóság, illetve a kiszolgálás személyességének megőrzése. A magyar tervezők által megálmodott, korszerű étterem nagyságrendileg 70 új munkahelyet teremt a környéken élőknek – tudatta közleményben a cég.

Már épül a hatvani McDonald's

Forrás: Beküldött fotó

Mint írták, a „Jövő Élménye” koncepciót olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, amelyek gyökeresen megváltoztatják a Mekizés élményét, egyúttal modernizálják a McDonald’s márkát. Ezekben az éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

A digitális fejlesztés eredményeként a vendégek úgy rendelhetik meg ételüket, ahogy az számukra a legkényelmesebb: nem csupán a kasszáknál a McDonald’s dolgozóitól vagy az önkiszolgáló, érintőképernyős kioszkokon, hanem a McDonald’s mobilalkalmazáson keresztül akár már az étterembe érkezés előtt is kényelmesen kiválaszthatják kedvenc termékeiket. A mobilalkalmazáson keresztül leadott rendeléseket a vendégek az étteremben átvehetik a pultnál, de akár egyenesen az asztalhoz is kérhetik, autóval pedig a McDrive®-ban, vagy az arra kijelölt parkolóhelyeken vehetik át.

Kiemelték, hogy a beruházás megvalósítása több mint 100 ember összehangolt munkáját igényli, az új étteremben pedig közel 70 főnek lesz lehetősége teljes- vagy részmunkaidőben munkát vállalnia. Befogadó munkahelyként a McDonald’s számára fontos, hogy minél több megváltozott munkaképességű dolgozó is biztos jövedelmet és támogató környezetet találjon az éttermeiben. Éppen ezért a hatvani egység is várja az ő jelentkezésüket is, ezzel erősítve a sokszínű éttermi csapatot.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, még májusban derült ki, hogy építési engedélyt kapott az új étterem. Erről Horváth Richárd polgármester osztott meg részleteket közösségi oldalán:

– Az építési engedély szerint az épület a Tescóval szemben lévő terület, körforgalomhoz közeli sarkánál kap helyet. Az étteremhez tartozik majd terasz is – fogalmazott bejegyzésében, amelyhez néhány fotót is mellékelt.