Az Egri Főegyházmegye 82 ministránsa járt a közelmúltban a Rómában rendezett XIII. Nemzetközi Ministránstalálkozón, számolt be a főegyházmegye. Közlésük szerint a találkozó idén a Veled (Iz 41,10) mottóval zajlott. Az Egri Főegyházmegye weboldalán egy detki ministráns, Szabó Márton középiskolás diák beszámolóját olvashatjuk a római zarándokútjukról.

Örök emlék marad a római ministránstalálkozó a résztvevő fiataloknak

Forrás: eger.egyhazmegye.hu

– Hosszas szervezés után, amiben Kakuk Ferenc plébános atyánk is részt vett, Rómába utazhattunk a Nemzetközi Ministráns Találkozóra, ahová Vízi János rektor atya, Lóczi Tamás spirituális atya, Pietro Trevisan és Michele Gervasoni káplán atyák, valamint a papnövendékek kísértek el minket. Július 28-án reggel a kápolnai templomban szentmise keretében kértük az Isten segítségét a sikeres zarándoklatért, majd innen indultunk el két autóbusszal. Szerencsére probléma nélkül érkeztünk meg a Padova közelében lévő tranzitszállásra. A hosszú út alatt és a szállásunkon megismerkedhettünk új barátainkkal. Első vacsoraként már az olasz konyha ízeit kóstolgathattuk – kezdte Szabó Márton.

A csoport másnap délelőtt ellátogatott a padovai Szent Antal-bazilikához.

– Egy szerzetes testvérnek köszönhetően vicces, de nagyon érdekes tárlatvezetésen vehettünk részt, melyben a bazilika hatalmas ereklyetartó kápolnájába is betekintést nyertünk. Városnézés után Róma felé vettük az irányt, a második éjszakát már az a Róma melletti Riano-ban töltöttük. A keddi napunk a Vatikánban telt. Délelőtt a Szent Péter-bazilikát csodálhattuk meg, később egy fergeteges hangulatú eseményen találtuk magunkat. A Szent Péter tér tele volt Európa minden tájáról ministránsokkal, hogy találkozzanak a Szentatyával, Ferenc pápával. Szerencsére nekünk sikerült jó helyet találni, így szinte testközelből láthattuk őt. Baráti hangulatban, minden nemzet a zarándoktárgyait – kalap, sál, kulcstartó – cserélgette. Nekem is sikerült ilyen módon is emlékeket gyűjteni. A szerda délelőtt folyamán a lateráni bazilikához és a Szent Lépcsőhöz vezetett az utunk, délután a magyar és a határon túli egyházmegyék ministránsaival közösen részt vettünk a magyar szentmisén a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. Ezt követően Róma városát jártuk be. Számos nevezetességet megtekintettünk, mint a Colosseum, a Spanyol Lépcső és a Trevi-kút – sorolta Szabó Márton.