„A helyijárat bérletek minőségével és cseréjével kapcsolatban több alkalommal kerestem szóban és írásban a Volánbusz Zrt.-t, egyrészt önkormányzatunk is számos lakossági megkeresést kapott, illetve személyesen is tapasztaltam, hogy a bérletek papír és nyomtatási minősége nem megfelelő az egész éves használatra, a papírról az írás hamar lekopik, olvashatatlanná válik” – közölte Farkas Attila alpolgármester portálunkkal. Hozzátette, problémaként merült fel továbbá az is, hogy a bérletet használók okmányaik lejártával, vagy bármi okból történő cseréjekor az utazási igazolványokon lévő adatokat is cserélni kell, így új bérlet nyomtatása válik szükségessé.

Egy meggyötört éves egri helyijárati buszbérlet

Forrás: Beküldött fotó

Farkas Attila közleményéhez csatolta a cég válaszát is a problémákkal kapcsolatban:

A VOLÁNBUSZ Zrt. előtt is ismert probléma a jegyértékesítő gépek által kiadott bérletjegyek olvashatóságának romlása az idő előrehaladtával, mely ügy vonatkozásában társaságunk felvette a kapcsolatot a MÁV-START Zrt-vel, mint az eszközök üzemeltetőjével és a tekercsek biztosítójával, valamint rajtuk keresztül a tekercseket előállító nyomdával is annak érdekében, hogy mielőbb megoldás szülessen a kialakult helyzetre. Jelenleg folyamatban van a vizsgálat, hogy a kopási problémát a tekercs minősége vagy a nyomtató kalibrációja okozza.



A probléma végleges elhárításáig az alábbi, már kidolgozott és használatban levő megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Mindaddig, amíg a megkopott bérleten szereplő információk olvashatóak, ha az utas beviszi azt az elővételi pénztárba, ahol korábban megvásárolta, akkor a helyszínen kiállítanak egy igazolást - Igazolás adathiányos bérletről - a rendszerből, amelyet a megkopott bérlet együttes felmutatásával az utazásra érvényesnek fogad el a társaság az autóbuszjáratokon. Az igazolás szükség esetén többször is kinyomtatható.

Amennyiben a bérlet azonosítása sikertelen, vagy az adathiány nem a jegyalapanyag hibára vagy nyomtatási hibára vezethető vissza (például laminálták azt, vagy kimosták), akkor a bérletet bevonják, ezzel egyidejűleg az utast felkérik, hogy vásároljon új bérletet. Az utas visszatérítési igénybejelentő nyomtatványt tölt ki, melyet az adott pénztárban tud leadni. A bevont bérlet visszaváltás/kártérítés elbírálásának eredményéről írásban fog tájékoztatást kapni.

Beszámoltak arról is, hogy a személyazonosító okmányok számának változása esetén ahhoz, hogy a bérlet továbbra is érvényes legyen utazásra, szükséges a bérleten is a megváltozott azonosító szám feltüntetése, amely jelenleg az alábbiak szerint lehetséges vissza nem váltható bérletek esetén – ilyen egri lakosok részére vásárolható 1 000 forintos bérlet is – az utasnak új bérletet kell vásárolnia, melyen az új személyazonosító igazolvány számát tüntetik fel.