A Heves Vármegyei Kormányhivatal építési engedélyt adott az Eger, Vasút utcai üres telekre, szúrta ki az Egri Napok. Mint ahogy korábban írtuk, Egerbe a Vasút utcai foghíjtelken egy kereskedelmi épületet akarnak építeni, ennek részleteit tárgyalta tavaly a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság.

Az építész tervezők 2023. májusában eredetileg egy vegyes funkciójú üzletet és lakásokat tartalmazó épület beépítési tervét nyújtották be véleményezésre a hivatalhoz. A helyi és az országos tervtanács is több tisztázandó kérdést vetett fel, és egyetértés volt abban, hogy az építészeti tervet ki kell egészíteni egy a tömb teljes beépítési vizsgálatára vonatkozó telepítési tanulmánytervvel. Az egyik legtöbbet vitatott kérdéskör az épület működésével és üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az Intermodális Csomópont közlekedési rendszerébe csatlakozásával kapcsolatban felmerülő forgalomtechnikai probléma. Akkor az ülésen Fajcsák Dénes építész, az építtető megbízottja elmondta, az üres telekre bármi is épül, szerinte az mindenképp terheli a környezetet, hiszen eddig nem volt ott semmi csak rom.