Heves vármegye: Augusztus elsejétől 13 millió tankönyv érkezik a magyar iskolákba, a diákok számára most is térítésmentesen, hívta fel a figyelmet a Heves Vármegyei Kormányhivatal a kormány híradására. Arról is írtak, hogy a 2020–2021-es tanévtől kezdve minden diák ingyenesen jut tankönyvekhez a köznevelésben és a szakképzésben.