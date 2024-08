Az utóbbi évek legidősebb látogatóját köszönthették a társaságuknál, számolt be kedden a közösségi oldalán az MVM Mátra Energia Zrt.

– Romvári Jánosné, volt kollégánk érkezett hozzánk, aki idén töltötte be a 91. életévét. Erzsébet gyermekével és unokái társaságában érkezett az erőműbe. Volt kollégánk 1968. augusztusától dolgozott az MVM Mátra Energia Zrt. jogelődjénél, majd később, 1988-ban innen vonult nyugdíjba. A két évtized alatt szociálpolitikai előadóként dolgozott, amelynek során dolgozói ellátást végzett, közel 20 községből érkező munkavállalók számára szervezte az utaztatásukat, az étkeztetésüket és a munkaruháik szétosztását. Mint elmondta, ez a látogatás rendkívül sokat jelentett számára, sok új és régi dologgal találkozott, mely szép emlékeket ébresztett benne. Külön öröm volt Erzsébet számára, hogy egykori férje munkakörnyezetét is megtekinthette, hiszen ő is az erőműben dolgozott, mint művezető. Erzsébet korát meghazudtolva rendkívül fiatalos, mind a mai napig tornázik és rejtvényeket fejt, mint mondja, ezekkel tudja egészségét és szellemi aktivitását megőrizni. Társaságunk nevében ezúton is további jó egészséget kívánunk Erzsébetnek! – részletezte az MVM Mátra Energia Zrt. a Facebook-oldalán.

Képaláírás: Romvári Jánosné a gyermeke és unokái társaságában az egykori munkahelyén Forrás: MVM Mátra Energia Zrt./Facebook