Amilyen nagy lendülettel vetettem magam tavasszal a kertészkedésbe, olyan kiábrándultan kóválygok a az elmúlt napokban a száradó növények garmadája között. Nálunk idén a több hullámban érkező forróság és aszály aratott. Csapadékot hetek óta nem láttunk, öntözgetünk is, de az esőt semmi nem pótolja. Kertbarátaim azonban sorra számolnak be arról, hogy minden roskadozik a terméstől, s azt se tudják, mihez kezdjenek a rengeteg gyümölccsel, zöldséggel. Róluk tudni kell, hogy többségük kiépítette a csepepgtető rendszert, sokan fátyolfóliával takarják a hőségben a termést, s tudatosan vetnek, ültetnek olyan fajtákat, amelyek jól bírják a hőséget, s előnyben részesítik a magaságyásos művelést.

Öntözés

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szóval a szerencsés kertelők augusztusban biztosan nem fognak unatkozni. Íme a teendők listája, amelyeket a greendex.hu segítségével állítottunk össze:

1. Öntözzük, amit szükséges!

Azokat a növényeket, amelyek igénylik, gondosan öntözzük meg, pláne ebben a csapadékszegény időszakban! Cserepes növényeink alá helyezzünk tányért vagy tálcát, ezáltal is takarékoskodva a vízzel. Fontos, hogy csak azokat a virágokat öntözzük, amelyek kezdenek ellankadni. A víz áztatni fogja a gyökérzónát is, mivel a száraz időjárás hatására a gyökerek közelebb kerülnek a felszínhez, és ez még sebezhetőbbé teszi a növényeket. Meleg időben öntözéssel meg lehet akadályozni a spenót és a petrezselyem korai felmagzását, és a futóbabnak is jól jön egy kis víz, ha elesettnek néz ki. A paradicsom is gyakori öntözést igényel, ha nem szenved csúcsrothadástól. Nem szabad túlzásba vinni az öntözést, mert meleg időben a levelek sokszor csak petyhüdtek lesznek, és lekonyulnak. Teljesen fölösleges a fű öntözésére vizet pazarolni. Ne aggódj amiatt, hogy a gyep kisárgul, egy jó felhőszakadás után gyorsan visszanyeri színét.

2. Gyomláljunk, kapáljunk!

Bár a csapadéknak igencsak híján vagyunk, a gyomok ilyenkor is növögetnek, ezért fontos feladat a gazolás. De arra figyeljünk, hogy nem minden növény gaz, akkor sem, ha éppen annak tűnik. Érdemes például a széles levelű útifűből néhányat betakarítani és szirupot főzni belőlük. A kapálás a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít, egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tesszük vele a talajt a nedvesség befogadására.