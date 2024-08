Ignácz Balázs Heves vármegyei főispán méltatta a tizennégy éve indult programot, amely sokat fejlődött ez idő alatt, összefogtak benne a gazdák, hogy segítsenek azokon, akiknek erre szükségük van és ezt nehéz időkben is megteszik. Kiemelte, a somogyvári központi ünnepségen is jelen voltak a határon túli gazdálkodók, a program tehát hozzájárul a gyökerek megtartásához is. Bízik abban, hogy folytatódik a kezdeményezés, a támogatás mögötte lesz, ahogyan eddig.

Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy legyen kenyér. Heves szerinte egy kis Magyarország, az ország legmagasabb hegyével, második legnagyobb tavával, két borvidékével, jelentős erdőségeivel, déli mezőgazdasági területeivel. A megye gazdasága az iparon, a turizmuson és az agráriumon nyugszik. Méltatta a gazdálkodókat, akik dolgoznak a földeken, az erdőkben, állattartásban, amelyek nehéz megélhetést nyújtanak, mégis támogatást nyújtanak másokat. Isten áldását kérte rájuk és a munkájukra.