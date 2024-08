Felemelő közösségi élmény volt a Tófalu határába, a Honvédhalmi Boldogasszony Kegyhelyre vezető zarándoklat, közölte Csuhány Bence, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei listavezetője szombaton a közösségi oldalán. Mint írta, a szabadtéri szentmisén Koós Ede kerecsendi plébános szavai mélyen megérintették az egybegyűlteket.

Tófalu zarándokai útban a Honvédhalmi Boldogasszony Kegyhelyre

Fotó: Csuhány Bence - Heves vármegye/Facebook

– Honvédhalma különös hely, az idők során számos jelenésről számoltak be az itt élők. Bár dombvonulaton fekszik, legendás, gyógyító erejű kútjában a legnagyobb aszály idején is van víz, lelkes hívek pedig féltve őrzik és gondozzák az itt álló 1848-49-es emlékművet, valamint a többször lerombolt, de mindig újjáépített kis kápolnát, szoborfülkét. Köszönöm, hogy Ignácz Szabolcs polgármester úrral és a helyi, környékbeli hívőkkel részese lehettem a közös éneklésnek, imádkozásnak – fogalmazott Csuhány Bence a Facebook-oldalán, megosztva a kegyhelyhez kapcsolódó helyi mondást is:

„Honvédhalmán van egy kis kút,

Boldog, aki oda kijut.

Aki ezt fölfedezi,

És sokszor fölkeresi,

Honvédhalmi Szűz Anya,

Kegyébe fogadja.”