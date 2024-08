– Mindig nagy örömünkre szolgál, hogy a saját fészekaljunkban is találunk önkéntes segítséget. Csáki Imre Hunor maga vállalta, hogy amíg szükséges, ő teljesen ellátja a fiókát. Miután Molnár Márton természetvédelmi őr (Mátrai Csoport) megtalálta a fészket és megbizonyosodott, hogy a fészekben vannak még fiókák, a felnőtt (adult) madarak etetnek és a fa, amin a fészek elhelyezkedik, az biztonságosan mászható, kis önkénteseinkkel már vittük is haza a fiókát. A mentett fióka jelölőgyűrűt is kapott, a természetbe visszaengedett madaraknál ugyanis különösen fontosnak tartjuk a gyűrűzést, hogy a későbbiekben minél több adatot nyerhessünk a mentések sikerességéről. A fészekhez felérve elterveztük, hogy a mentett fióka visszahelyezése mellett a többi fióka gyűrűzését is megejtjük. Az egyik fiatal fészekből való kiemelése azonban váratlan akadályba ütközött. A gallyfészekbe ugyanis sajnos műanyag bálaháló is beleépült, amely rátekeredett a madár lábára és foglyul ejtette. A vörös vércsék nem építenek fészket, hanem általában varjúfélék régi fészkeit foglalják el. Ebben az esetben egy dolmányos varjú fészekben nevelkedtek a fiatalok, így feltehetőleg a dolmányos varjú építhette bele a bálahálót. Sajnos a háló annyira „beleérett” már a gallyak közé, hogy a fiókának esélye sem volt a szabadulásra. A háló annyira elszorította a lábát, hogy a madár lábfeje már teljesen elhalt – számoltak be az esetről.