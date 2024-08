A jó idő megérkezésével, a késő tavaszi és korai nyári hónapokban elindul az esküvői szezon is. Párok tucatjai választanak nyári időpontot esküvőjükhöz, hiszen kellemes meleg, gyönyörű naplementék, kültéri helyszínek és sok más tényező kedvez a lagzinak. Az idei esküvő szezon alakulásáról és az aktuális trendekről az egri esküvő szervezőt, Berecz Adriennt, az Édes Álom Esküvőszervezés tulajdonosát kérdeztük.

A felgyorsult világban sokszor már nem várnak a párok éveket az esküvő megszervezésével. Berecz Adrienn elmondása szerint az előző évekhez, évhez képest az idei szezon nehezebben indult. Több pár idén jelentkezett úgy, hogy már ebben az évben szerették volna az esküvőjüket. Ez nem lehetetlen, azonban szűkös határidővel dolgozni nem mindig kifizetődő egy ilyen jelentőségű esemény esetében, nehogy a kapkodásban valami félresikerüljön.

– Idén a szezon júniustól kezdődött és október elejéig tart. Általában elmondható, hogy a legkedveltebb hónap az augusztus és a szeptember a házasságkötésre. A május is népszerű szokott lenni, de ez idén nem mutatkozott meg. Nagyon szeretik a párok a természetközeli helyszíneket, ahol a polgári szertartást is meg lehet tartani. Az, hogy városban vagy inkább környező falvakban, esetleg zöld övezetekben tartanak esküvőt, nagyon változó, igazából a pár ízlése válogatja. Szeretik a várost is, hisz itt minden adott, hogy tökéletes esküvőt szervezzünk. Viszont a környező falvak is népszerűek, mert rengeteg szép, szinte mesebeli helyszínt lehet találni. A választásban nagyon fontos befolyásoló tényező az ár, nyilván legtöbb estben ezt veszi figyelembe a jegyespár – részletezte az idei szezont és a helyszíneket az esküvőszervező.

Idén is tarolnak a trendek az esküvői szezonban

Elmondta, hogy a helyszín preferenciák mellett az esküvői szokásoknak is van trendje. Idén például igazán megmutatkozott az, hogy a menyasszonyok kifejezetten szeretik a neves magyar tervezők ruháit és a csodaszép álom ruhákat helyezik előtérbe. Az esküvőszervezésben évről évre jelennek meg újdonságok, de az alapok még most is változatlanok, már a legtöbb esetben. Idén például nagy trend lett neonfénnyel kiírni a pár monogramját, hatalmas ovációra bevonulni az oltárhoz a nyár legnagyobb slágerére vagy koktélokat kínálni a vacsora után.