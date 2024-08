– Több pályázó is volt az akkor a főigazgatói székre, s kettő, vagy három szavazási forduló után elnyertem a főigazgatói tisztséget. Gyorsan sikerült összekovácsolni azt a vezetői csapatot, és azt a véleményt elfogadtatni, hogy csak egy cél lehet: az egyetemmé váláshoz átgondolt, de hatásos fejlesztés szükséges! Megtanított ehhez dr. Setényi János és csapata megvalósítható intézményfejlesztési tervet alkotni! Vallottuk: nekünk nem védekezni kell, hanem előre kell haladni lépésről lépésre, reális tempóban. Javuló szakmai kapcsolati tőkénket tovább kell építeni! Én erre úgy emlékezek, hogy rendkívül élvezetesen, de jól végig gondoltan tudtam jó munkát végezni. Talán ebben volt egy sajátos kisugárzás: elhittük, hogy közösen jó koncepciót alakítottunk ki! Azt mondtuk: ha így döntöttünk, akkor ezt végig visszük! A 2000-es évek eleje egy romantikusan szép időszak volt, a ma még ott dolgozók, vagy korábban ott dolgozók is azt mondják nekem általában ha találkozunk, hogy nagyon jó volt „eszterházysnak” lenni! Nem mondom, sőt, hogy utána nem volt jó, egészen biztosan ma is jó, hiszen ez is cél volt! Számomra az volt és ekkor volt a megélhető ez az érzés! Időközben karok létesültek, megújultak az épületeink, aminek a koronája volt a Líceum rekonstrukciója. A Leányka úti campus épületmegújításait már a rektor utódaim fejezték be közös örömünkre. Fontos volt az első egyetemi tudásközpont (EGERFOOD) létrejötte, mely után továbbiak létesültek. A médiainformatika területén – hogy egy kicsit haza is beszéljek, mert én ide tartozok szakmailag – országosan, sőt nemzetközileg elismert teljesítmény jött létre, egy nagy intézet keretéből koordinálva. Egyre több professzorunk lett belülről az intézményből és egyre több professzort tudtunk megnyerni Egernek kívülről. Nem tagadom, sok energiát fordítottam arra, hogy leüljek azokkal az emberekkel beszélgetni, akikről úgy gondoltuk, hogy az „Eszterházy egyetem hálóba” nagyon kellenek. Ilyen dr. Romsics Ignác akadémikus, hogy csak egyet említsek, aki a mai napig itt van (lassan 20 éve!), aki nélkül nem jöhetett volna létre az első doktori iskola. Minden olyan kaliberű ember, aki nagyon kellett az Eszterházy portfólióba, az úgy került ide, hogy amikor az adott személlyel a szükséges beszélgetést lefolytattam, utána elmentem a rektorához és elmondtam neki, hogy mit akarunk. Mindenki nagyon tisztelt ezért, mert ezt nem lehet úgy csinálni, hogy "ellopdossuk" bárhonnan az embereket. Nekem az is egy nagy "elégtétel" volt, hogy a rektori konferencián soha nem mondták azt, hogy "Ugyan már! Mit akartok ti?" Találkoztam dr. Pálinkás József akadémikussal, az MTA akkori elnökével és elmondtam mit akarunk és hogyan. Nem beszélt le a tervről, hanem tanácsokat adott és felhívta a figyelmem néhány olyan dologra, mire ügyeljünk.

– Említette a fő célt, az egyetemmé válást. Ez be is következett, noha már nem az ön rektorsága idején. Van-e tüske ezért önben?

– Egyáltalán nincs, mert mi úgy értük ezt el, hogy kérésünkre megmértek bennünket 2011-ben, s azt írta Réthelyi Miklós akadémikus, akkori oktatási miniszter: megvizsgáltatta és megállapítja, hogy az Eszterházy Károly Főiskola megfelel az egyetemmé válás feltételeinek. Az, hogy ezt nem a nemzeti felsőoktatásról szóló, akkor módosított törvény keretében rendezték, az igazából már részletkérdés. Különösen úgy, hogy ez 2016-ban be is következett. A fontos az volt, hogy egy alkalmasan jó állapot jöjjön létre az Eszterházyn az egyetemi jogállás fenntartva fejlesztéséhez a jövő érdekében. Bár nem voltunk egyetem 2016-ig, de úgy néztek ránk, mint egy egyetemre, ami egy jó érzés volt. Ezért is jöttek hozzánk remek és kiváló emberek teljes állásba vagy sokszor csak vendégprofesszorként.

– Főigazgató, vagy rektor törvény szerint két cikluson át lehetett valaki, 2009-ben viszont történt egy törvényi változás. Könnyen rászánta magát az újabb pályázatra?

– Lejárt a második ciklusom, és ha úgy tetszik én már csomagoltam, amikor az országgyűlés egy decemberi szavazáson megváltoztatta a felsőoktatási törvényben azt a passzust, hogy nem lehet harmadik vezetői ciklus. A lényeg az, hogy január valameddig lehetett beadni a pályázatot, de már korábban meg lett hirdetve ez a rektori megbízásra. Nem tagadom, többször elgondolkodtam, hogy a Líceum felújításának folyamatát jó lenne végigvinni, mert még nem volt meg minden szükséges döntés, akkor még csak a pályázati szakaszban voltunk. Úgy is mondhatnám, hogy erőteljes lobby tevékenységet folytattunk azért, hogy egy egyházi tulajdonú épületet újítson fel egy állami felsőoktatási intézmény. Az akkori kormányzati tényezőkből néhánynak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ez egy fontos dolog, mert a Líceum, az több mint egy egyházi épület. Az egyetemi ház egy jelképes épülete a magyar felsőoktatásnak. Ebben a meggyőzésben volt igazi segítségünkre dr. Kopeczi-Bócz Tamás, az európai fejlesztési forrásokért akkor felelős egyik ágazati irányító. Az olvasó ne értse félre a szerénytelenséget, de a januárban az elkezdődő munkanapok 2009-ben nem teltek el mással, mint hogy jöttek az emberek az irodámba azért, hogy adjam be a pályázatomat. Elgondolkodtam pár hét után, lehet, mégis be kell adnom a pályázatot, ha ennyire akarja a főiskola közössége. A látogatók között volt dr. Liptai Kálmán dékán úr is, akiről tudott volt, hogy pályázik a rektori székre. Megkeresett január végén, hogy visszavonja a pályázatát, mert érzi azt a helyzetet – szép gesztus volt-, hogy ez a fajta folytonosság, ha nem is "jár", de ezzel élnem kell. Így lettem a harmadik ciklusban újra vezető.

Az egykori rektor szcenáriója Dr. Hauser Zoltán: Ami igazán a lényeg: 2013-ban egy stabilan működőképes, pozitív fejlesztési bázisú intézményt hagytunk magunk után a fenntartható jövő érdekében akadémiai és gazdasági vonatkozásban egyaránt!

– Mi volt a harmadik ciklusának legfontosabb tanulsága?

– Ez a harmadik ciklus az egyetemfejlesztés továbbvitelén túl nem szólt másról, mint a Líceumról. Azt kell, hogy mondjam: a harmadik ciklusra az Eszterházy úgy működött, hogy a vezetőjének csak a „lábát kellett lóbálnia”, mert mindenki tudta, hogy mi a dolga. Olyan szinten tette a dolgát mindenki a maga helyén, a portással bezárólag, hogy eszem ágában nem volt azon gondolkodni, hogy itt bárkit is ellenőrizni kell. Persze van ebben egy kis túlzás, de az egyetemi ház rekonstrukciója nagy figyelmet követelt és nem kevés munkát. Tehát igazából erre fordítottam időm jelentés részét, lehet tapintatosan engedték kedves munkatársaim, hogy erre összpontosíthassak. minden azért nem ment könnyen, hiszen akkor recesszió volt a magyar gazdaságban, nehéz idők jártak a napi működtetés finanszírozásában. Ekkor derült ki igazán, hogy Vadászi János személyében nagyon jó gazdasági főigazgatója volt az egri főiskolának. Soha nem „spájzoltunk” a kelleténél többet, de ésszerű takarékossággal éltünk. Így volt annyi tartalékunk, amivel túléltük a recessziós időszakot. A megmaradáshoz kénytelenek voltunk felélni a tartalék nagy részét, de azért nem lett teljesen üres pénztár.