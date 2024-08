Harmadik alkalommal rendezték meg Nagyvisnyón a Fónagy Miklós - becenevén - Szöszi Emléktornát, amit idén a focipálya melletti közösségi tér átadással kötöttek össze. Tíz csapat jelentkezett a futballtornára és bár tavaly egy nagyvisnyói csoport sem indult, idén három csapat is megmérettette magát Fónagy Miklós emlékére.

Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármester megnyitóbeszédében emlékezett meg egykori barátjáról. Úgy fogalmazott, hogy Szöszi volt az az ember, akit mindenki szeretett és aki mindenkinek hiányzik. Fónagy Miklós, 2021-ben, 51 évesen tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából egy focimeccsen, a nagyvisnyói műfüves focipályán. Azóta minden évben megszervezik emlékére a tornát. Csőgér Bálint szavai szerint az hal meg, akit elfelejtenek az élők, de Szöszit senki nem fogja elfelejteni, hiszen példaképként áll az emberek előtt. A megnyitó után a polgármester vezetésével vonultak ki Fónagy Miklós sírjához, hogy elhelyezhessék rajta az emlékezés virágait.

Megrendezték a Fónagy Miklós Emléktornát Nagyvisnyón

Fotó: Gál Gábor

– Az emléktorna nem arról szól, hogy ki nyer, hanem arról, hogy együtt vagyunk és játszunk. Egy nagyon jó ember emlékére vagyunk ma is itt, de most már nem csak a focipálya áll a résztvevők rendelkezésére, hanem az új közösségi tér is. Azért hoztuk ezt létre, hogy bárki, bármikor kijöhessen ide, megemlékezhessen, leülhessen, elcsendesedhessen – részletezte Csőgér Bálint.