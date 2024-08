Nem jelezte előre senki, hogy forgószél közelít. A tikkasztó hőségben jó ideje a barátaimmal is csak telefonon tartom a kapcsolatot. Elsírjuk a bánatunkat, hogy megveszünk a hőségben, s nincs se erőnk, se kedvünk kimozdulni a négy fal közül.

A minap az egyiknek azt is elárultam, hogy mostanában egyre inkább az embereket is kerülöm. Csak oda és addig megyek, amíg nagyon muszáj. Ilyen eset a bevásárlás a reggeli órákban, a patikában kiváltani a gyógyszereket.

Szokás szerint ültem a délelőtti órákban a besötétített szobában a laptopppal a hasamon, és gépiesen nyomtam a billentyűket, amikor a kutya felneszelt mellettem, és vad csaholásba kezdett. Valaki érkezett.

A déli órákban az ablakon kitekintve hetek óta nem látott barátnőmet láttam a kapu előtt, szalmakalapban, kosárral a kezében. Lerohantam elé, megöleltem, marasztaltam volna. – Nincs időm, fél óra múlva a fodrásznál van időpontom – hadarta, majd kipakolt a konyhaasztalra egy komplett menüt. A kalács még forró volt, az üveg baracklekvár ragyogott, a hideg gyümölcsleves a mellé készített rizottóval ott sorakozott egymás mellett.

– Ha nem ízlik, öntsd ki! Csak így tudok főzni – mondta, majd amilyen hirtelen érkezett, olyan pillanatok alatt tűnt el. Bepattant be az autójába, s búcsúzásul intett egyet.

Azóta is csak kábultan nézek ki a fejemből. Kívánok mindenkinek ilyen váratlan forgószelet!



Amilyen hirtelen érkezett, olyan pillanatok alatt tűnt el