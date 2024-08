Idén a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen tematikus kategóriában, virágos városi és falusi séták versenyében is megmérkőzik Eger – mondta Ferenczy Tamás főkertész csütörtökön a Gárdonyi kertben a második Virágos Egri Séta alkalmával. Ismertette, hogy a kert növényvilágának, Gárdonyi fáinak bemutatása után a várba, majd a Dobó tér irányába, onnan az Érsekkertbe kalauzolják a résztvőket Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető és Hacsi Tamás tájépítész segítségével. A strandra is ellátogatnak ahol a mocsári ciprust és a mammutfenyőt is megmutatják a résztvevőknek. Az elsőhöz hasonlóan a második sétához is sokan csatlakoztak, helybéliek de a városba látogató turisták is kíváncsiak voltak a szakemberek által vezetett ismertetőre.

Gárdonyi tamariskáját is megismerhettük a 2. Virágos Egri Sétán

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

– Egernek jelentős természeti értékei vannak. Megmutatjuk az érsekkerti platánfánkat is, mely jelenleg vezeti az Év fája versenyt, reméljük minél többen szavaznak a fára – mondta Ferenczy.

Szalainé Király Júlia a Dobó István Vármúzeum irodalomtörténésze és főmuzeológusa elmondta, Gárdonyi Gézának szívügye volt a kertje. Először a kisebb házat vették meg, majd a mellette álló területet amire építkeztek, végül a házak előtti és mögötti területet is. A hátsó részben gyümölcsös és zöldséges kert illetve botanikuskert is volt.

– Ha találkozunk fákkal, növényekkel, meg kell őket értenünk – mondta Badacsonyiné Bohus Gabriella. Kiemelte, hogy a növények szimbolikus jelentésének megismerésével a Szentírás olvasása közben is feltárul egy mélyebb tartalmi réged.