Új dekorációs elemek, többnyelvű kommunikáció és egyéb újítások is várják majd a 6 nap alatt azokat, akik a dobó térre indulnak: lesz fotófal, 4 méteres totemoszlop, és 3 méteres borospalack is, illetve padlómatricák, füzérek. A borvidék pohara idén visszaváltható, hogy ne műany poharakba kerüljön a bor: 1800 forintba kerül majd, és vissza lehet váltani, 1300 forintért a használatot követően. A programban idén is több helyi zenekarnak biztosítottak fellépési lehetőséget: csütörtökön az Andörkaver lép fel, de koncertezik a Magyar Balázs akusztik, lesz Dévényi Disco Show, fellép a Simple Acoustic és a Cabaret Band is például számos dj mellett. Új helyszínként a Végvári vitézek terén BorMozival és olyan alkotásokkal várják majd az érdeklődőket, mint az Imádlak utálni, Elvis, Bohém Rapszódia, Grease, Mamma Mia vagy a Bor, Mámor, Provance.