Vasárnap és hétfőn gőzös is közlekedett Debrecen és Füzesabony között. A MÁV Retro hétvégéje alkalmából a vonalon bordó Csörgő, Nohab és a 424 247-es gőzmozdony is megfordult. A gőzmozdony hétfő reggel Eger-Felnémetre közlekedett gépmenetben, majd visszatért Füzesabonyba. A Mozdonyfüst Facebook csoportba képeket is tettek föl a tiszafüredi megállásról, de videózták is a 100 éve forgalomba állt 424-es sorozat gőzmozdonyát.