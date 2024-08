A Gyöngyösi Tv a Durándát érintő, hangulatkeltő szavazásával teljesen tudatosan, szánt szándékkal korbácsolja az indulatokat, már a választásokat követően sem először, jelentette ki a közösségi oldalán Szókovács Péter, a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület jelöltjeként választást nyert új gyöngyösi polgármester. Átlépték a piros vonalat, tette hozzá.

A Duránda sorsáról dúl az indulatos vita Gyöngyösön

Fotó: Szókovács Péter/Facebook

– A politikai szándék ezúttal is felülírt minden erkölcsi gátlást, azonban most átlépték a piros vonalat. Ez nem politikai kérdés, ez a cél Gyöngyös jövőjéről, szeretteink biztonságáról szól. A Durándával és a drogterjesztéssel kapcsolatos szándékunk világos, a megvalósítás pontos mikéntjét azonban számos szakmai, bűnmegelőzési, jogi, szociális és vagyongazdálkodási szakember és szempont fogja meghatározni. A médiaakció ötletgazdáit azonban mindez nem érdekelte, őket kizárólag a hangulatkeltés motiválta. Akik erre a gyalázatos hangulatkeltésre parancsot vagy engedélyt adtak városházán, és akik végrehajtották a médiacégnél, azoknak vállalniuk kell a felelősséget. Akik a közös jövőt, a lakosság nyugalmát és a biztonság esélyét is feláldozzák az uszító és kártékony propaganda érdekében, azok joggal tehetik fel maguknak a kérdést, hogyan is szolgálják a közt. Ha nem jutnának el az önvizsgálat ilyen szintjéig, akkor majd polgármesterként én fogom feltenni nekik ezt a kérdést – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy egyre nagyobb port kavar a Gyöngyösi TV által, a Facebook-oldalukon indított szavazás a gyöngyösi szegregátummal, a Durándával kapcsolatban. Ön milyen formában támogatná a Duránda felszámolását? – tette fel a kérdést a Gyöngyösi TV a közösségi oldalán.

A válaszlehetőségek:

- Az ott élőknek építsen az önkormányzat olcsó, könnyűszerkezetes ingatlant

- Biztosítson számukra bérlakást Gyöngyösön

- Gyöngyös teljes területén, "szétszórva" helyezzék el a jelenleg ott élőket

- Biztosítanak nekik lakhatást Gyöngyösön kívül, más településeken