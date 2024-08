Szombat reggel veterán járművek felvonulása jelezte Visonta utcáin a falunap elérkeztét. Aki elmulasztotta a látványosságot, a nap folyamán közelről is végigmustrálhatta az oldtimereket a rendezvények helyszínén.

A jó idő és a jó program is adott volt Visontán a jó hangulatú falunaphoz

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

A falunapi nagyüzem kora délután indult be, amikor is a sportpályán sok egyéb mellett vásári játszóház, ugrálóvár, négy pályás trambulin, és persze a gyerekek szépészeti szekciója, csillámtetkó, arcfestés és hajfonás várta a visontaiakat és a környező községekből érkezőket. A színpadon a Kifli zenekar gyermekműsora nyitotta a koncertsorozatot, amelyre a szervezők jó érzékkel, habpartival hangolták a lurkókat. A folytatásban Szandi énekeltette és táncoltatta meg a közönséget. A hangszálak után a rekeszizmok próbája következett Beliczai Balázs jó humorú stand up fellépésének köszönhetően.

Mindeközben, aki nem bírt az erejével, az asszonycipelésben, szkanderben, óriásfociban lehetett nemcsak izmos, de gyors és ügyes is. A színpadon a koncertfolyam Veréb Tamás, majd Sláger Tibó, végül pedig a Hooligans révén dübörgött. Csak alkalmanként szakította meg a muzsikát tombolasorsolás, de senki sem bánta, hiszen nem csupán zenét hallgatni, de nyerni is mindenki szeret. Az est beköszöntét a LED-show fényei színesítették meg, hogy utána megkezdődjön az éjszakába nyúló utcabál Dj Benks révén.