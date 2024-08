Haraszti Péter, a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa Egerben született, és jelenleg is itt él feleségével és négy gyermekével. Az egri közösség aktív tagjaként Péter az Egri Vízilabda Klub elnökségi tagja, az Rotary Club tiszteletbeli tagja. Szakmai körökben és a magánéletében is aktívan dolgozik az egészséges életmód, az aktív sport népszerűsítése érdekében. Magyarország legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója, a TritonLife folyamatosan terjeszkedik a hazai vidéki nagyvárosokban, többek között Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Kaposváron, Szegeden, Veszprémben, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon és Sopronban - és természetesen Egerben is.

Haraszti Péter

Fotó: Stiglincz Gábor

Haraszti Péter álma egy magas szakmai színvonalú, országos lefedettségű magánegészségügyi rendszer kiépítése volt. Egy olyan, széles spektrumot lefedő egészségügyi szolgáltató létrehozása volt a cél, amely magában foglalja a komplex járóbeteg-szakellátást, labor- és képalkotó diagnosztikai szolgáltatást, a magas színvonalú kórházi ellátást és a rehabilitációt is. Ám nem csupán egy komoly szakmai csapatot, színvonalas szolgáltatást akarnak kínálni országszerte, hanem a páciensek érdekében örömmel vágnak bele az egészségért tett közös gondolkodásba is. Mert másik nagy álma, hogy javítsanak végre a lakosság egészségtudatosságán is. Mindezekről beszélgettünk vele.

A TritonLife Csoport a legnagyobb és leggyorsabban növekvő magán egészségügyi szolgáltató Magyarországon. A csoport nagy volumenű terjeszkedésével a járó- és fekvőbeteg-ellátásra, valamint a képalkotó és a laboratóriumi diagnosztikára összpontosít. Dinamikusan terjeszkednek Budapesten és a vidéki nagyvárosokban is, fokozatosan kiterjesztve minőségfókuszú kiválósági központjainak működését az egész országra.

– A növekedés jelentős gyorsasággal halad: idén már 10 városban,18 helyszínen vagyunk jelen, átfogó szolgáltatásokat nyújtva. A helyszíneken belül nyolc kórház, három diagnosztikai egység, valamint hét járóbeteg-ellátó központunk működik. Emellett országos laboratóriumi mintavételi hálózatot építünk – világította meg Haraszti Péter.