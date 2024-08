Portálunk munkatársa emlékszik – és kérdésében fel is idézi – arra az időre, amikor még mint főiskolai hallgató, először találkozott az intézményben oktató Hauser Zoltánnal, illetve az oktatási egység később tanszék-, majd intézetvezető, illetve rektorhelyettesi pozícióját is betöltő dr. Kis-Tóth Lajossal, Zoli mindmáig legjobb barátjával. Emlékezetes az is, hogy akkoriban egy leendő tanárnak olyan dolgokat kellett elsajátítani, miként lehet a dia-, vagy írásvetítőt az oktatásban hasznosítani, milyen szerepe volt a videófelvételeknek, és hasonlók. Adja is tehát magát a kérdés, mit tett a 45 évvel ezelőtti dolgokkal a digitalizáció?

Podcastünkből kiderül, hogy 1973-mal kezdődött Hauser tanár úrnak az oktatástechnikához fűződő kapcsolata, amikor barátjával Kis-Tóth Lajossal szeptemberben leszálltak a vonatról a vasútállomáson és besétáltak a főiskola Líceum épületébe beiratkozni. Elmondása szerint Erdész Edéhez őket nagyon sok minden köti, s – róla tudja, aki tudja, hogy – kiváló neveléstudományi szakember a didaktikában, de remek mozgókép filmes is volt. Ő szólította meg Hausert és Kis-Tóthot a harmadik félévben, hogy beszállhatnak abba a klubba, amit Erdész tanár úr vezetett. Hauser Zoltán szavaiból kiderül, hogy el is ragadta őket az amatőr filmezés.

– Értse bárki bárhogy ezt a műkedvelő szót, ez egy komoly dolog volt és számos filmet készítettünk, fesztiválokon vettünk részt, főiskolai híradót készítettünk. A Leányka úti kollégium halljában volt a híradó vetítése például. Alkotó és dokumentarista része egyaránt volt tehát. Volt egy Katona István nevű, az újságírásban megszállottnak mondható barátunk is, aki a diákrádiózásba vitte bele bennünket – fogalmaz dr. Hauser Zoltán.

Szavaiból kiderül az is, hogy nem sokkal a filmezés megkezdése után el is indították a kollégiumrádiót, amelyben úgynevezett élő adások is mentek. Megjelent a főiskola első nyomtatott újságja is, Kréta címmel – meséli el a hőskorszakbeli időkről podcastünk vendége, majd választ ad az eredeti kérdésre: "Mivé tette az oktatási technológiát a digitalizáció?"