Kedden este tartotta Szent István-napi ünnepségét az egri önkormányzat. A Dobó téren rendezett megemlékezésen Minczér Gábor alpolgármester mondott ünnepi beszédet, kifejtve, hogy a születés az egyik legmeghatározóbb pillanata az életnek, eldől, hogyan indul az ember, de akár az állam is. Magyarország megszületése sorsfordító volt, garantálta a megmaradásunkat. Sokszor legyőztek minket, feldaraboltak, de itt vagyunk független, szabad nemzetként. Szent István a nyugati kereszténységet és államiságot választotta, annak erkölcsi alapjai mentén építette föl az országot, értéket teremtett, értéket közvetített, nagyszerű embereket adtunk a világnak. A XXI. század hajnalán picit veszítettünk ezekből az alapvetésekből, nemcsak mi, a világ is. Nem az értékek lettek a fontosak, egy kutató sokkal kevesebb pénzt keres, mint egy celeb, vagy influenszer. A feladatunk ezen változtatni. Egert identitásformáló helyként jellemezte. Bízik abban, hogy tartósan értéket teremtő emberek továbbviszik a fáklyát, Szent István örökségét, s a gyerekek, unokák is továbbadják azt az őket követő generációknak, s ők is gondolkodó, értékteremtő magyarként élnek majd.

Hauser Zoltán Eger díszpolgára címet kapott az ünnepen

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Az ünnepségen átadták a városi kitüntetéseket. Eger díszpolgári címét kapta meg dr. Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola korábbi rektora. Az önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott Katona József, Magyarország örökös úszóbajnoka részére. Pro Agria Életmű díjat vehetett át Csontos Sándor közgazdász. A civil szektorban végzett teljesítménye elismeréseként, Pro Agria szakmai díjat kapott Botkáné Németi Ibolya, a Zöldpanel Egyesület elnöke. A szociális gondoskodás, valamint a gyermekjólét és gyermekvédelem területén végzett munkájáért Pro Agria szakmai díjat vehetett át Perczéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója.

Az eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként Hibay Károly Emlékgyűrű kitüntetést érdemelt ki dr. Ficsor Klaudia neurológus szakorvosjelölt, Eger Kiváló Orvosa kitüntetést pedig dr. Mansour Bassel PhD osztályvezető főorvos, urológus és onkológus szakorvos. Az Eger Kiváló Tűzoltója kitüntetést kapta meg Rónai Róbert tűzoltó alezredes. Dobó Kardja kitüntetést vehetett át Ádám Barnabás ezredes. Eger Reménysége Díj kitüntetést kapott dr. Szakál-Tóth Zsófia kardiológus szakorvosjelölt, jogi szakokleveles orvos, valamint Novák Blanka kutatóbiológus, tudományos nagykövet, termékfejlesztő.