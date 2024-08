Sepelye Istvánné elmondta, az önkormányzattal is mindig jó volt a kapcsolatuk, tőlük bérlik a tó területét, illetve a horgászházat, anyagi támogatást és felajánlásokat is kapnak a helyhatóságtól. Most egyébként az önkormányzat nagy beruházásra készül a tavon, hiszen a katasztrófavédelem felhívására megszüntetik a tó szivárgását. Bíznak benne, hogy ezt sikerül megoldani úgy, hogy a halak nem kerülnek veszélybe az esetlegesen a víz egy részének leeresztésével járó beavatkozás során. A kis, 1,8 hektáros tóba folyamatosan telepítenek halakat, idén is terveznek még keszeget, illetve süllőivadékot hozni a vízbe, pontyból már csak három mázsa hiányzik a tervezett 12 mázsából. Sepelye Istvánné kifejtette, céljuk, hogy a tavat megőrizzék horgásztónak, a fürdés eddig is tiltott volt benne, és így marad továbbra is, nem csak az embereknek, de a kutyáknak sem szabad a vízbe menniük. Az egyesület igyekszik megfelelni a tagság igényeinek a lehetőségeihez mérten, szeretnék elérni a horgászház és a csónaktároló felújítását.