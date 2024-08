Mint írták, azonnal látszódott, hogy átfogó, komplex beavatkozásra lesz szükség, hogy a közlekedők hosszú távon is biztonságosan használhassák a mellékutat. Akkor a Magyar Közút salgótarjáni mérnöksége geotechnikus által ideiglenes megtámasztást tervezett. Mostanra elkészültek a tervek, a közbeszerzési eljárásokat is lefolytatták, a kiválasztott kivitelező pedig augusztus 26-án vonul fel. Kiemelték, tekintettel arra, hogy a munkaterület térségében az autós forgalom is balesetveszélyes lenne, továbbá az út környezetének adottságai miatt ideiglenes nyomvonal kialakítása sem lehetséges, teljes útzárat vezetnek be, előreláthatóan két hónapig.

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Jelezték, a munka komplexitását jól jelzi, hogy kivitelezőnek a teljes pályaszerkezetet el kell bontania, majd lépcsősen újraépíteni, és egy gabion fallal megtámasztani, ezután kezdődhet el az útpályaszerkezet visszaépítése. A lezárás három nógrádi települést, Ceredet, Zabart és Szilaspogonyt érinti. A közlekedés Pétervására vagy Fülek irányába lehetséges – írták, hozzátéve, hogy a szlovák határ Cerednél folyamatosan nyitva van.