A napokban adták át a népművészek legrangosabb elismerését, a Népművészet Mestere címeket, amelyet ebben az évben is tízen kaphattak meg. Néptáncos, énekes, mesemondó, viseletkészítő és hímző mellett két népi szövő is megkapta idén a díjat, egy debreceni és egy hevesi népművész kapta meg a díjat. Egyikük a palóc hagyományokat őrzi, Vermes Lajosné szövő népi iparművész is pályája csúcsára ért.

Vermes Lajosné hevesi szövő népi iparművész (Archív fotó)

Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Az alkotó a Csillagvirág Népművészeti Egyesület alapító tagja, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dolgozója. Hevesen született, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetbe szövő előkészítőként, csévéző-forgatóként került. Itt ismerkedett meg az átányi szedettes mintákkal, mátrai palóc csíkritmusokkal és a szövéstechnikákkal. Bemutatkozása szerint több, mint ötven éve jegyezte el magát a vászon szövéssel, ahol folyamatos képzés eredményeként a technikusi minősítéssel mintegy két évtizeden át a szőttes szakág vezetője volt. Sikeresen dolgozott a pályázatokra szerveződött hevesi alkotóközösséggel, egyéni alkotásai is országos díjakat, elismeréseket hoztak. Tervezőként elsajátította az eredeti palóc szőtteseket díszítő szálhúzásos és szálszorításos hímzéstechnikákat, amelyeket az igényesen elkészített tárgyegyüttesein és hímzett terítőin sikeresen alkalmaz. A szövőműhelyekben számos mester segítségére, tanítására számíthatott, Tompa Béláné és Tóth Mária a népművészet mestereit a legkiválóbb tanítóként tartja számon.

A hevesi Országos Szőttespályázaton többször kapott első, második és harmadik díjat, 2011-ben Nagydíjat, 2017-ben és 2020-ban Heves Város Nagydíját. 2010-ben „Kis Jankó Bori” díjat kapott, 2016. „Élő Népművészet” Országos pályázaton Gránátalma díjjal jutalmazták, de 2021-ben Arany Oklevelet és Király Zsiga díjat is kapott.