Horváth László országgyűlési képviselő elmondta, húsz éve is itt volt és most is itt van, s idézte Jókai Mórt, aki az És mégis mozog a föld című regényében megfogalmazta, csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki látta, honnan indultunk el. Szerinte ennek szellemében érdemes élni az életet, hogy méltányosan tudják minősíteni. Hogyan jutottunk el odáig, ahol vagyunk. Szerinte ma a bélapátfalviak nem cserélnék el a saját és a város mostani helyzetét a húsz évvel ezelőttire, legfeljebb a korukat. A soknál mindig van több és a jót is lehet még jobban csinálni. Nem volt könnyű elnyerni a városi címet, meg kell köszönni az akkori testületnek és Barta Norbert akkori polgármesternek, hogy hittek, belevágtak és kitartottak, noha voltak, akik az elején megmosolyogták őket. Volt olyan vezető és csapat, amely azt mondta, ezekben a nehéz időkben, a tehetetlenséget le lehet cserélni cselekvőképességre. Az akkori lehetőségekből lehet Bélapátfalvát építeni, jól is ki tud jönni olyan nehéz időszakból. Köszönte a húsz év munkáját Ferencz Péternek és a képviselő-testületeknek, illetve valamennyi lakosnak. Tamási Áront idézte, aki szerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A természetes közegünket, annak értékeit nem is vesszük észre, amíg nem érezzük valaminek a hiányát. A jelen és a jövő eredményeihez nem kell feláldozni magunkat, hanem felelősséget kell vállalni, akik tették ezt a korábbi városvezetők is. Felelősséget kell vállalni magunkért, gondolatainkért, érzéseinkért, majd a közösségért is. A közös ügyeket intézni kell valakinek, hisz abban, hogy a közösség erősödni fog és erősödik a felelősségtudat, az önértékelés és a valós önbizalom.

A beszédeket követően a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Sas István adott át emlékérmeket Horváth Lászlónak és Ferencz Péternek, katasztrófavédelmi és tűzoltó vezetőknek (Csontos Ambrus, Sas Ádám, Mérai Péter, Vörös Tamás), a helyi önkéntes tűzoltó egyesület elnökének, Vitéz Győzőnek, valamint a tűzoltóság munkatársainak (Hegyi Simon, Szabó Péter, Dorkó Péter, Makovics Csaba, Huszár Gyula, Szajcz Attila, Ferencz Ádám). Az esemény után Kovács László apát megáldotta azt a Szent Flórián-szobrot, amely a tűzoltósághoz került.