EGER. VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1872. AUGUSZTUS 8.

Régészeti felhivás.

Szerény munkálkodásom, melylyel e lapok hasábjain kettős megyénk Tisza-Füred vidékkerületének régészeti tekintetében való felvételét tüztem ki célul, a hazai központban is némi figyelemre méltatván, onnan jött buzditás folytán bátor vagyok e kettős megye közönségét, különösen a lelkészeket, tanitókat, s jegyző urakat, s egyéb ügybarátokat felszólitani, a hazai régészet előmozditása tekintetéből méltóztassanak akár velem közvetlenül, akár e lapok utján a szerkesztőséggel (mit az, hiszem elfogad) közleni, s köztudomásra hozni: kik lehetnek azok, kik tudomásuk szerint e kettős megyében, közelebbekben, vagy körükben mint régészek, régészet kedvelők, gyűjtők müködnek?

Ez által Heves-Szolnokmegye részéről is egy ujabb lépés fog eszközöltetni, mely Magyarország összes hazai régészeti anyagainak bővebb ösmeretére vezet; más szóval, (lévén kettős megyénk területe csak részbeni tapasztalatom sezrint is az őstörténelem gazdag muzeuma, melynek a föld méhében rejlő csarnokai csak avatott kezek buvárlatára várakoznak) alkalmul fog használni arra hogy a mi szerény müködésünk által is az összes hazai régészet az eddiginél mindinkább biztosabb alapra helyeztessék.

Kelt Tisza-Füreden, julius 31-én, 1872.

Tariczky Endre

HATVANI KÖZLÖNY. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1909. OKTÓBER 24.

Ujságirók maguk között.

Hevesmegye ujságirói f. hó 17-én összegyültek Gyöngyösön és ezuttal nem a más, nem a köz bajain tanakodtak, hanem a maguk dolgáról értekeztek.

Bennünk ujságirókban leginkább a Breznay Imre inditványára hozott határozat kelt örömet, mer rég érzett szükség követelte ezt az elhatározást, mely a hirszolgálatra és az ujságiróknak a hatóságokkal való érintkezésre vonatkozik. E szerint az ujságirók most megalakult hevesmegyei választmánya felkéri vármegyénk alispánját, Majzik Viktort, ki az ujságirók ügye iránt mindig őszinte figyelemmel viseltetett, hogy a vármegye összes helységeinek előljáróságait figyelmeztesse a hirlapirók támogatására, midőn a hirszolgálat érdekében náluk járnak.