– Barokk és borok – kellemesen összecseng – mondta a Szmrecsányi Lajos Érsekkerthez érkezve Badacsonyiné Bohus Gabriella, idegenvezető, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke annak a több mint egy tucat idegenvezetőnek, akik a Magyar Idegenvezetők Országos Szövetsége tagjaként tanulmányútra érkeztek Egerbe kedden.

Idegenvezetők ismerkedtek Eger titkaival

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

– Azért fontos ez a tanulmányút, mert a szövetség 200 tagot számlál, s reméljük minél több vendéget hoznak ide. Habár a főszezonban sokan nem tudták magukat szabaddá tenni, de aki tudott, az eljött. Városunk dobogós helyen van az országos idegenforgalmi palettán – mondta Badacsonyiné Bohus Gabriella portálunk kérdésére. Kiemelte, van olyan idegenvezető, aki már 30 évvel ezelőtt is jártak itt, nekik is igyekszik újat mondani a tanulmányi sétákon, bemutatni a fejlesztéseket. Elmondta, kérésére vonattal érkeztek Egerbe, a vasútállomástól az Érsekkertbe, onnan a fürdő területére, majd a barokk belvárosba indultak, meglátogatták a sportmúzeumot is a nevezetes épületek mellett. Elsétáltak a Dobó István Vármúzeumba is, ahol megnézték az új attrakciókat, a Hősök termét, a kazamatákat, a romkertet és sétáltak a várfalon. Végül a bazilika, a minaret, az érseki palota sem maradt ki a napból.

– Egy jó idegenvezető szebbé, jobbá teszi az utat a vendégnek, de el is tudja rontani, ha hiányos a tudása. A szakma krémje látogatott el hozzánk. Fontos célunk, hogy Eger ne egynapos, hanem több napos város legyen. Bemutattam természeti kincseinket, a gyógyvizünk értékeit, ahogy a várban zajló fejlesztéseket is – ismertette.